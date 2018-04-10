|Обновления операционной системы отключило экраны некоторых iPhone
|10.04.2018 15:59
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После обновления до iOS 11.3 некоторые владельцы iPhone 8 и iPhone 8 Plus столкнулись с тем, что экран их смартфонов перестал реагировать на касания. Проблемы коснулась всех, кто менял дисплей в неавторизованном сервисном центре. Об этом сообщает со ссылкой на Motherboard.vice
Как выяснилось, связано это с защитой от неофициального ремонта.
В последних моделях Apple использует специальный чип для работы
сенсорного экрана. При замене дисплея прошивка чипа также должна
быть обновлена. Если этого не сделать, то следующая версия iOS
отключит экран. Аналогичная ситуация происходит со сканерами Touch
ID и Face ID. Таким образом Apple заставляет пользователей
обращаться за ремонтом только в фирменные или сертифицированные
сервисные центры.
Важно отметить, что это яркий пример постоянной борьбы между Apple и независимыми ремонтными мастерскими. Магазины, занимающиеся ремонтом, могут получать только официально лицензированные части, если они соглашаются с определенными ограничениями, следовательно магазины уже давно опираются на серый рынок.
Как сообщал компания Apple готовится выпустить в конце нынешнего
года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из
выпущенных до сих пор, второй - того же размера, что iPhone X, но
обновлен, и третий - с некоторыми ключевыми функциями флагманского
телефона, но более дешевым.
К Пасхе выпустили христианскую и католическую версии iPhone X.
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