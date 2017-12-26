Москва раздражена фактом помощи мирового сообщества Украине

«Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется», — так отреагировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус на заявление России относительно вооружения Украины, передает Голос Америки, информирует еizvestia.com.

На прошлой неделе в ответ на объявление решения администрации президента США Трампа о разрешении на поставку оружия в Украину, в министерстве иностранных дел России заявили, что поставки любых вооружений Украине «поощряют воинственное крыло в Киеве», а США «в определенном смысле переступили черту», объявив о намерении предоставить Украине оборонительное вооружение.

«Американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными… Вашингтон пытается представить себя «посредником». Никакой он не посредник, он – помощник в разжигании войны», – сказал заместитель российского министра Сергей Рябков.

«Россия утверждает, что решение о поставках оружия в Украину подтолкнет Киев к применению силы. Не могу не удивляться – где границы цинизма? Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется», — отреагировал Линкявичус на заявление России.

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Напомним, Госдеп США заявил о предоставлении Украине оборонного вооружения.

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