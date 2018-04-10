Миротворческая задача ООН на Донбассе, вопрос которой активно обсуждается на международном уровне, должна обладать широкими полномочиями.

Как заявил на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-брифинге в Берлине президент Украины Петр Порошенко, такая задача должна иметь право разоружать террористов, информирует svodka.net.

«Миротворческая задача будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а (будет. — Ред.) полноценной, полномасштабной, которая сможет разоружать незаконные вооруженные формирования. Также сможет защитить людей, живущих на оккупированных территориях и приблизить условия безопасности к началу политического процесса местных выборов», — заявил президент.Такие предложения, которые выдвигают партнеры Украины, не пользуются поддержкой у России, отметил Порошенко.

Президент также надеется, что рано или поздно совместными усилиями удастся ввести такую миссию на Донбасс.

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