Жена сопредседателя парламентской фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко в 2017 году получила от зарегистрированного в Москве ООО "Управляющая компания "Группа Полипластик" 1,15 млн грн зарплаты, указано в декларации нардепа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Декларация Юрия Бойко за 2017 год зарегистрирована 29 марта 2018 года, 4 апреля подана уточняющая, но доходы и собственность жены в ней указаны те же Скриншот: NewsOne / YouTube В качестве заработной платы по совместительству в прошлом году она получила от зарегистрированного в Москве ООО "Управляющая компания "Группа Полипластик" 1 151 524 грн. На счетах в российском акционерном обществе "НК Банк" у жены Бойко хранится 3 321 654 российских рубля (около 1,5 млн грн) и $48 423 (около 1,2 млн грн). Проценты, полученные от вкладов в этом банке за 2017 год, составили, согласно декларации политика, 178 425 грн.Бойко указал, что его супруге также принадлежат в России квартира площадью 220 м2 и машино-место, город не указан.В собственности у нардепа есть дом и земельный участок в Донецкой области, гараж и квартира в Луганской области, квартира в Киеве, дом и земельные участки в Киевской области, а также вклады в украинских банках.7 апреля 2018 года на телеканале ZIK в программе "Джокеры" вышло расследование главреда "Украинской правды" Севгиль Мусаевой, в котором журналисты заявили, что Оппозиционный блок в 2017 году, кроме поступлений из госбюджета и взносов физлиц, финансировали фиктивные фирмы. Эта сумма в целом составила 4,75 млн грн, утверждают авторы расследования. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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