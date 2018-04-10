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В декларации Бойко указано, что его жена получает зарплату в РФ и хранит деньги в российском банке
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10.04.2018 16:01
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Жена сопредседателя парламентской фракции Оппозиционного блока Юрия
Бойко в 2017 году получила от зарегистрированного в Москве ООО
"Управляющая компания "Группа Полипластик" 1,15 млн грн зарплаты,
указано в декларации нардепа. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Декларация Юрия Бойко за 2017 год зарегистрирована
29 марта 2018 года, 4 апреля подана уточняющая, но доходы и
собственность жены в ней указаны те же Скриншот: NewsOne / YouTube
В качестве заработной платы по совместительству в прошлом году она
получила от зарегистрированного в Москве ООО "Управляющая компания
"Группа Полипластик" 1 151 524 грн. На счетах в российском
акционерном обществе "НК Банк" у жены Бойко хранится 3 321 654
российских рубля (около 1,5 млн грн) и $48 423 (около 1,2 млн грн).
Проценты, полученные от вкладов в этом банке за 2017 год,
составили, согласно декларации политика, 178 425 грн.Бойко указал,
что его супруге также принадлежат в России квартира площадью 220
м2 и машино-место, город не указан.В собственности у
нардепа есть дом и земельный участок в Донецкой области, гараж и
квартира в Луганской области, квартира в Киеве, дом и земельные
участки в Киевской области, а также вклады в украинских банках.7
апреля 2018 года на телеканале ZIK в программе "Джокеры" вышло
расследование главреда "Украинской правды" Севгиль Мусаевой, в
котором журналисты заявили, что Оппозиционный блок в 2017 году,
кроме поступлений из госбюджета и взносов физлиц, финансировали
фиктивные фирмы. Эта сумма в целом составила 4,75 млн грн,
утверждают авторы расследования.
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