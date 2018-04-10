Известная украинская певица, которая последние годы активно строит карьеру в России, не перестает удивлять, а чаще возмущать своих поклонников.

Так, недавно пользователи сети высмеяли за нелепо подобранную обувь, в которой сфотографировалась певица. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram и подписала "Хочешь чуда? Будь чудом!", передает

И все бы нечего, но подписчиков артистки повеселили яркие синие туфли, в которых Каролина позировала на фото. Пользователи не стали молчать и рассказали, все что думают о такой обуви в комментариях к фотографии.

"Неужели сами не видят, что туфли сидят хреново. Это ещё мягко сказано!", "Туфли 41 размера, меньше не было?", "Туфли не спадают?", "Показалось, что в бахилах", - пишут пользователи в комментариях к записи.

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