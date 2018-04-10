"Нафтогаз" начал подготовку к принудительному взысканию с "Газпрома" $2,6 млрд НАК "Нафтогаз Украины" в связи с отказом "Газпрома" выполнять решения Стокгольмского арбитража начал подготовку к принудительному взысканию с российской компании $2,6 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании. "Мы начали работу для принудительного взыскания. Юристы готовят необходимые документы", - отметили в пресс-службе. Кроме того, в "Нафтогазе" сообщили, что компания готовит новый иск против "Газпрома" с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны российской компании. Читайте новость также Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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