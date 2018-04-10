|Посетителя львовского бара избили из-за жалобы на русскую музыку
|10.04.2018 16:05
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На мужчину напали несколько человек, часть которых были туристами из КиеваВо Львове полиция открыла уголовное производство по факту избиения посетителей бара "Бидон", которые пожаловались на русский язык.
фото: obozrevatel.com
О самом инциденте в баре сообщил житель Львова Радко Мокрик. По его словам, в заведении играла российская поп-музыка. После того, как он дважды пожаловался на это персоналу и собрался уходить, на него набросилась компания других посетителей. Часть из них, как выяснили впоследствии в полиции, были туристами из Киева, передает ZAXID.NET.
По словам пресс-секретаря региональной полиции Светланы Добровольской, в этом деле назначена экспертиза, которая должна определить нанесенные в результате избиения повреждения.
Напомним, что ночью 9 апреля после конфликта, который произошел в помещении львовского ресторана «Старгород», умер 31-летний житель города Червонограда.
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