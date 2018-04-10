На мужчину напали несколько человек, часть которых были туристами из Киева

О самом инциденте в баре сообщил житель Львова Радко Мокрик. По его словам, в заведении играла российская поп-музыка. После того, как он дважды пожаловался на это персоналу и собрался уходить, на него набросилась компания других посетителей. Часть из них, как выяснили впоследствии в полиции, были туристами из Киева, передает ZAXID.NET .

По словам пресс-секретаря региональной полиции Светланы Добровольской, в этом деле назначена экспертиза, которая должна определить нанесенные в результате избиения повреждения.