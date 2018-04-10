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Посетителя львовского бара избили из-за жалобы на русскую музыку
10.04.2018 16:05
Посетителя львовского бара избили из-за жалобы на русскую музыку
На мужчину напали несколько человек, часть которых были туристами из Киева
Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту избиения посетителей бара "Бидон", которые пожаловались на русский язык.
Посетителя львовского бара избили из-за жалобы на русскую музыку фото: obozrevatel.com

О самом инциденте в баре сообщил житель Львова Радко Мокрик. По его словам, в заведении играла российская поп-музыка. После того, как он дважды пожаловался на это персоналу и собрался уходить, на него набросилась компания других посетителей. Часть из них, как выяснили впоследствии в полиции, были туристами из Киева, передает ZAXID.NET.

По словам пресс-секретаря региональной полиции Светланы Добровольской, в этом деле назначена экспертиза, которая должна определить нанесенные в результате избиения повреждения.

Напомним, что ночью 9 апреля после конфликта, который произошел в помещении львовского ресторана «Старгород», умер 31-летний житель города Червонограда.

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