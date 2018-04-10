Фаланги пальцев возрастом 88 тыс. лет нашли археологи в пустыне Нефуд в Саудовской Аравии.

Это самая древняя окаменелость Homo sapiens, которую нашли за пределами Африки.

«Находка указывает на то, что ранняя миграция из Африки в Евразию была более мощной, чем это считалось до сих пор. Это открытие впервые окончательно доказывает, что люди колонизировали весь регион юго-западной Азии. Возможность древних людей широко колонизировать этот регион вызывает сомнение в правдивости представлений о том, что раннее расселение людей из Африки было локальным и неудачным», — говорят археологи из Оксфордского университета.

Кость была на месте древнего пресноводного озера в пустыне Нефуд. Кроме человеческих останков исследователи обнаружили несколько костей животных и каменные инструменты.

Благодаря 3D-сканированию исследователи установили, что кость пальца принадлежала человеку. Исследование с помощью изотопов урана показало, что ей около 88 тыс. лет.

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