По данным разведки, избитых российских военных госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии

В подразделениях оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса наблюдается массовое самовольное оставление личным составом мест несения службы, в том числе с оружием. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны. Об этом сообщает Лига , информирует svodka.net.

По данным разведки, несмотря на декларативные заявления оккупантов по соблюдению во время празднования Пасхи христианских норм поведения, подразделения гибридной армии целенаправленно осуществляли обстрелы позиций сил АТО, в том числе для провоцирования огня.

Кроме того, как сообщает ГУР, увеличилось количество правонарушений, совершенных российскими военными в общественных местах. Это привело к многочисленным конфликтам и столкновениям с местными жителями. В частности, 8 апреля местные избили российских военнослужащих «штурмового мотострелкового полка морской пехоты». Избитых российских военных госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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