В среду, 11 апреля, народного депутата Украины Надежду Савченко доставят в больницу. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко.

"Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня - это завтра, на это следователь ответил, что ее завтра отвезут в больницу и что она выразила об этом желании. Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю ", - сообщила сестра Надежды.

Она также сообщила, что отправиться в СИЗО, чтобы "разобраться в ситуации". Кроме этого Вера добавила, что у Надежды в понедельник, 9 апреля, взяли анализы, но на данный момент об их результатах ничего неизвестно.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 10 апреля, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру и офис народного депутата Надежды Савченко , которую подозревают в теракта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира