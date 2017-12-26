Уровень отношений России и Украины не позволяет обмениваться наблюдателями на выборах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Памфилова заявила, что не хочет высказываться о нереальных возможностях Фото: EPA По словам Памфиловой, ЦИК РФ направляла приглашения на недавнюю международную конференцию об электоральных тенденциях, которая состоялась в Москве в том числе украинским коллегам, но ответа не получила.Она добавила, что "было бы лукавством, совершенно бессмысленно сейчас направлять приглашения на выборы в Украину, это нереально".Памфилова подчеркнула, что не хочет "ни лукавить, ни высказывать какие-то нереальные возможности".По ее словам, "уровень отношений наших стран в данной ситуации пока не позволяет нам обмениваться наблюдателями". Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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