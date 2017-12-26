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Памфилова заявила, что "было бы лукавством и бессмысленно" приглашать на выборы президента России наблюдателей от Украины
26.12.2017 15:58
Уровень отношений России и Украины не позволяет обмениваться наблюдателями на выборах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Памфилова заявила, что не хочет высказываться о нереальных возможностях Фото: EPA По словам Памфиловой, ЦИК РФ направляла приглашения на недавнюю международную конференцию об электоральных тенденциях, которая состоялась в Москве в том числе украинским коллегам, но ответа не получила.Она добавила, что "было бы лукавством, совершенно бессмысленно сейчас направлять приглашения на выборы в Украину, это нереально".Памфилова подчеркнула, что не хочет "ни лукавить, ни высказывать какие-то нереальные возможности".По ее словам, "уровень отношений наших стран в данной ситуации пока не позволяет нам обмениваться наблюдателями". Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 остап 28.12.2014 23:31
вакагчук -молодець-він настоящий Укггаїнець,який за пгоцвітання своєї когмілиці кгаїни- ГГідної амегики буде і надалі госповсюджувати РУСОФОБСЬКІ настрої сегед сірої біомаси.
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