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Памфилова заявила, что "было бы лукавством и бессмысленно" приглашать на выборы президента России наблюдателей от Украины
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26.12.2017 15:58
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Уровень отношений России и Украины не позволяет обмениваться
наблюдателями на выборах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Памфилова заявила, что не хочет высказываться о нереальных
возможностях Фото: EPA По словам Памфиловой, ЦИК РФ направляла
приглашения на недавнюю международную конференцию
об электоральных тенденциях, которая состоялась в Москве
в том числе украинским коллегам, но ответа
не получила.Она добавила, что "было бы лукавством, совершенно
бессмысленно сейчас направлять приглашения на выборы
в Украину, это нереально".Памфилова подчеркнула, что не хочет
"ни лукавить, ни высказывать какие-то нереальные
возможности".По ее словам, "уровень отношений наших стран
в данной ситуации пока не позволяет нам обмениваться
наблюдателями". Президентские выборы в РФ пройдут 18
марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин
объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Он пойдет на
выборы как самовыдвиженец.
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