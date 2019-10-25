Зеленский потребовал сократить расходы на чиновников в госбюджете - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Зеленский потребовал сократить расходы на чиновников в госбюджете
25.10.2019 15:52
Зеленский распорядился сократить расходы госбюджета-2020 на содержание чиновников на 10%
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
содержание
чиновников
расходы
сократить
распорядился
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->