В ответ на требование журналистов Госгеонедра отказались назвать объем запасов руды на Шевченковском месторождении, ссылаясь на приказ СБУ, которым засекречено объем запасов литиевых руд в Украине

Специальное согласие на разработку Шевченковского месторождения (Донецкая область) компания "Петро-Консалтинг" получила в 2018 году, избежав конкурса благодаря процедуре "апробации". Компания будто "переоценила" документы на открытое еще в 1982 году месторождение. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

В ответ на требование журналистов Госгеонедра отказались назвать объем запасов руды на Шевченковском месторождении, ссылаясь на приказ СБУ, которым засекречено объем запасов литиевых руд в Украине.

В то же время компания обнародовала данные о запасах полученного ею месторождения. Они составляют 14 миллионов тонн литиевой руды. При вместимости лития в руде около 1%, стоимость запасов месторождения составляет более 2,5 миллиардов долларов (рыночная стоимость металла - 20 тыс долларов за тонну).

Фото: bihus.info

Формальными владельцами "Петро-Консалтинг" является ресторатор из Львова - Олег Большаков и киевский скульптор - Николай Есипенко.

Официальный телефон компании, указанный в реестре Минюста - также принадлежит компании "Волшебное имение". Основателем этой фирмы является Тарас Игнащенко.

Тарас Игнащенко - молодой непубличный бизнесмен, сын Владимира Игнащенко - советника министра энергетики Игоря Насалика.

Сам советник министра никогда не имел собственного бизнеса. Во времена Януковича был советником министра экологии Эдуарда Ставицкого и заместителем Николая Злочевского на этой же должности. После Майдана министр стал фигурантом шести уголовных дел и убежал. А Игнащенко начал советовать новому министру.

Ранее его фиксировали в приемной Насалыка на Infinity за 1,5 млн грн, записанной на сына. Также журналисты программы заметили Игнащенко под офисом угольного бизнесмена Виталия Кропачева, в день, когда НАБУ проводило у бизнесмена обыски.

Семья Игнащенко глубоко интегрирована в президентское окружение. Он советник министра Насалыка; помощник нардепа от БПП Анатолия Матвиенко; сосед другого нардепа и бизнес-партнера президента Игоря Кононенко.

Младший Игнащенко ведет бизнес с Игорем Гладковским, сыном первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, раньше - бизнес-партнером Порошенко в компании "Богдан".