Сьогодні восьма річниця трагедії під Смоленськом у якій загинуло 96 представників польської еліти на чолі з Президентом. Голова підкомісії з розслідування трагедії Мацеревич сьогодні заявив, що Смоленська катастрофа відбулась через вибух борту, і про це йтиметься у технічному звіті. Звичайно, ці деталі не дають нам відповіді що призвело до вибуху. І найголовніше – чим була ця трагедія: нещасним випадком через людський фактор чи все таки – планомірним терактом проти президента Качинського та його команди.

Опосередковано – це є тиском (поки що символічним) на Росію. Бо її проблема не лише у тому, що катастрофа відбулась на її території Хоча і попередні версії – коли йшлось про відновлення розслідування Смолеської трагедії — говорили про можливість посилення реального тиску на країну-агресора. Тим більше, з’явилась інформація, що Москва вилучала записи про різке підвищення температури в літаку. А Слідчий комітет РФ взагалі заявив, що ознак впливу вибуховий речовин на літак Качинського не виявлено. Тобто, однозначно росіянам було що приховувати.

Повторне розслідування трагедії розпочалось два роки тому, але через пару днів ми матимемо лише технічний рапорт підкомітету. Його складно назвати сенсаційним, бо останній рік час від часу спливала інформація про те, що літак розбився через вибух.

Як показує світова практика, розслідування може бути затягнутим на декілька років. Особливо, якщо одна зі сторін гальмує чи не визнає свою вину.

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Головне питання – що стало джерелом вибуху? Наразі не відомо чи дасть на це відповідь технічний звіт. Бо ще на початку січня один з міжнародних експертів говорив про внутрішній характер вибуху (тобто, це не ракета чи якась інша зброя). Тому, технічно, вина може лежати і на польській стороні. Адже, літак з польським екіпажем летів з Варшави без посадок в Росії. Хоча, в період постправди, будь які неофіційні заяви можуть бути просто інформаційним вкидом. Для того щоб додати недовіри до наступної офіційної версії

Частина польського суспільства уже переконана в тому, що Смоленська катастрофа – це виключно вина Путіна. Але це не можна вважати однозначно перевагою. Бо в цьому найбільша проблема – розслідування можуть використовувати не для того, щоб з’ясувати хто винен. І не для того, щоб притягнути Росію до відповідальності. А для того щоб об’єднати польське суспільство навколо зовнішнього ворога, створити електоральну базу для правих радикал-популістів. Тим більше – з огляду на те, що цей та наступні три роки у Польщі – вибори (місцеві, парламентські, президентські).

Звичайно, хотілося б сподіватись на швидке розслідування. І на притягнення до відповідальності винних. Але навіть польські урядовці, той же віце-прем’єр-міністр Петро Глінський, вважають, що світ ніколи не зможе дізнатися правду про катастрофу. І це – не лише польська проблема, це проблема багатьох терористичних атак у світі. Доведення хто став замовником у таких злочинах практично не можливе.

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