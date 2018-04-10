Полиция планирует несколько смягчить условия вступления в свои учебные заведения, предоставив возможность кандидатам, которые не прошли экзамены с первого раза, подготовиться и попробовать поступить через несколько месяцев. Об этом сегодня во время инспектирования Национальной академии полиции заявил председатель НПУ Сергей Князев, передает

"Основной "отсев" кандидатов происходит во время сдачи нормативов. Поэтому, тем кандидатам, которые не уложились в норматив на доли секунд, мы будем давать возможность пройти экзамен повторно через несколько месяцев", - отметили в Департаменте.

По словам Князева, за рубежом такая практика существует уже давно. Если кандидат мотивирован и имеет желание служить в полиции, но на финальном экзамене не укладывается в норматив на несколько секунд, ему дают возможность "подтянуть" свои навыки. После нескольких месяцев дополнительной подготовки он снова сдает экзамен. В случае успешной сдачи кандидат поступает на службу в ряды полиции.

"Я считаю, нам необходимо изменить подход и давать шанс кандидату "подтянуть" за несколько месяцев уровень своей подготовки до надлежащего", - сказал Князев.

Он добавил, что сейчас в Академии учатся 185 курсантов из 12 регионов Украины. Среди них - слушатели из Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщал по факту вчерашнего ДТП в селе Гать Береговского района с участием служебного автомобиля ГУНП в Закарпатской области, в результате которой травмы трое полицейских, открыто уголовное производство.

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