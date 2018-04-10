|СИРИЯ. СИТУАЦИЯ. ОБНОВЛЯЕТСЯ. Обновление №1: китайский флот переходит в подчинение России.
|10.04.2018 16:16
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По итогам вчерашнего экстренного совещания Дональда Трампа с военными, Белый дом заявил, что на «химическую атаку» в Сирии будет «коллективный ответ». Другими словами, Вашингтон не решается взять на себя ответственность по инициации Третьей мировой войны.
Таким образом, всем сегодня понятно, что удар, скорее только будет и произойдет он как максимум в ближайшие дни, а как минимум – в ближайшие часы, очень вероятно, что уже этой ночью. И естественно, на фоне этого понимания все остальные новости меркнут: какие-то заявления каких-то второстепенных политиков, какие-то рассуждения каких-то военно-теоретических аналитиков и прочее. Такого рода новостей очень много, но все они, мягко говоря, ни о чем. Все ждут начала военных действий.
По состоянию на 10.04.18 15:00 основные новости по Сирии следующие.
Как сообщает военный блог Air Force Freak, зарегистрировавший VIP-вылет Ту-154 85605 Чкаловский-Анкара, на этом борту скорее только находятся офицеры высшего военного руководства России и скорее только они отправились на срочные переговоры в Турцию и Иран.
О чем могут быть эти переговоры несколько проясняют сообщения в социальных сетях 12-ти часовой и несколько более давности, согласно которым авиабазу Моздок покинула группа бомбардировщиков Ту-22 и перебазировалась на один из аэродромов Ирана.
Ранее Россия уже использовала для этого типа самолетов некоторые иранские аэродромы, следовательно нахождение Ту-22 на территории этой страны позволяет осуществлять операции на расстоянии, невозможном при взлете из Крыма или из Моздока.
Наконец, самую шокирующую новость сообщает военный блог WarTime. По его информации весь китайский флот, находящийся сейчас в Средиземном Море получил команду на переподчинение командованию ВМФ России в случае удара США по Сирии:
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