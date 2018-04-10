По итогам вчерашнего экстренного совещания Дональда Трампа с военными, Белый дом заявил, что на «химическую атаку» в Сирии будет «коллективный ответ». Другими словами, Вашингтон не решается взять на себя ответственность по инициации Третьей мировой войны.

Таким образом, всем сегодня понятно, что удар, скорее только будет и произойдет он как максимум в ближайшие дни, а как минимум – в ближайшие часы, очень вероятно, что уже этой ночью. И естественно, на фоне этого понимания все остальные новости меркнут: какие-то заявления каких-то второстепенных политиков, какие-то рассуждения каких-то военно-теоретических аналитиков и прочее. Такого рода новостей очень много, но все они, мягко говоря, ни о чем. Все ждут начала военных действий.



В этой ситуации редакция ИНФО-МАКСа приняла решение не рефлексировать на мелкие информационный всплески отдельными постами, а собирать всё в один постоянно обновляемый материал, который мы вашему вниманию и предлагаем. Пока никто не начал стрелять мы будем сюда аккумулировать всю заслуживающую внимания информацию. Итак.

По состоянию на 10.04.18 15:00 основные новости по Сирии следующие.

Как сообщает военный блог Air Force Freak, зарегистрировавший VIP-вылет Ту-154 85605 Чкаловский-Анкара, на этом борту скорее только находятся офицеры высшего военного руководства России и скорее только они отправились на срочные переговоры в Турцию и Иран.

О чем могут быть эти переговоры несколько проясняют сообщения в социальных сетях 12-ти часовой и несколько более давности, согласно которым авиабазу Моздок покинула группа бомбардировщиков Ту-22 и перебазировалась на один из аэродромов Ирана.

Ранее Россия уже использовала для этого типа самолетов некоторые иранские аэродромы, следовательно нахождение Ту-22 на территории этой страны позволяет осуществлять операции на расстоянии, невозможном при взлете из Крыма или из Моздока.



Как сообщает ItaMilRadar, американский противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon , с бортовым номером 168439, взлетевший с авиабазы Sigonella, производит полёт у береговой линии Сирии.

Наконец, самую шокирующую новость сообщает военный блог WarTime. По его информации весь китайский флот, находящийся сейчас в Средиземном Море получил команду на переподчинение командованию ВМФ России в случае удара США по Сирии:

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