Пользователи iPhone 8, которые уже успели заменить экран на своем смартфоне, начали массово жаловаться на непонятное поведение новой операционной системы.

Владельцы смартфонов заявили, что новая iOS отказывается реагировать на команды сенсора, информирует svodka.net.

В компании уже отреагировали на замечания клиентов. Сотрудники объяснили, что iOS 11.3 оказалась несовместимой с замененными дисплеями iPhone 8. В Apple добавили, что это касается лишь тех экранов, которые поменяли не в официальных сервисах

Директор одной из сторонних компаний Injured Gadgets, занимающейся заменой дисплеев, сообщил, что им пришлось возвратить деньги двум тысячам клиентов, которые воспользовались их услугами. Причиной стал отказ экранов реагировать на прикосновение пальцев. В Injured Gadgets подтвердили, что обновленная iOS не принимала команды от touch-сенсора неофициальных дисплеев.

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Добавим, что Apple уже стыкалась с такой неисправностью. В 2017 году на прикосновения отказывались реагировать замененные дисплеи iPhone 7. Тогда корпорация в течении недели исправила проблему.

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