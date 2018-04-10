Киевсовет рассмотрит вопрос расторжения договора с застройщиком отеля на Замковой горе

Киевский городской совет на заседании 12 апреля рассмотрит вопрос расторжения договора аренды земельного участка под строительство отельного комплекса по ул.Андреевский спуск, 14-16 в Подольском районе Киева.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Самопомочи" Сергей Гусовский на заседании подкомитета по вопросам взаимодействия с общественностью Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции во вторник.

"Есть местная инициатива, которая легла в основание проекта решения Киевсовета, которое должно рассматриваться в четверг. Говорится о том, что нужно расторгнуть договор аренды земельного участка. Думаю, это будет решение, которое заставит застройщика проснуться: это отменит все документы, которые пока что позволяют ему строить, и мотивирует его присутствовать на переговорах. Этот вопрос должен быть рассмотрен в первой половине дня", - сообщил С.Гусовский.

По словам директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) г.Киева Владимира Кузьменко, застройщик отеля ЧП "Маркон" имеет полный пакет необходимых согласований и дозволение на строительство от октября 2010г.

В то же время, отметил В.Кузьменко, департамент ГАСК во время проверки объекта в конце 2017г. выявил нарушения государственных строительных норм и стандартов и выдал предписание об остановке стройработ до устранения нарушений. Окружной административный суд по иску ЧП "Маркон" приостановил предписание ГАСК, а департамент по стройконтролю подал апелляцию на данное решение суда.

При этом, департамент ГАСК не проверял соответствие высоты будущего здания Генеральному плану Киева, поскольку для этого органу градостроительного контроля необходимо получить соответствующее обращение, отметил В.Кузьменко.

"Наш подкомитет обратится к вам (департаменту ГАСК Киева – ИФ) с просьбой проверить соответствие проектной высотности застройки Генплану", - заявил на заседании глава подкомитета, народный депутат Игорь Луценко.

Как сообщалось раньше, проект отеля на Андреевском спуске предусматривает 30-метровое здание, что превышает максимальную допустимую высоту зданий в историческом центре столицы.

По итогам заседания И.Луценко призвал Министерство культуры и Киевскую городскую госадминистрацию и их руководителей публично заявить свою позицию по данному строительству. В частности, он отметил, что согласие Минкульта от 14 марта на застройку Замковой горы отелем вызвало непонимание в обществе.

"С прошлой недели люди не понимают, на чьей стороне Министерство культуры. Министерству следует заявить свою позицию по поводу этой застройки, чтобы люди понимали, где в нас друзья. Также следует сделать соответствующее заявление городским властям, что они будут что-то делать в ближайшее время. Напоминаю, несколько дней назад там строительство шло полным ходом", - объяснил народный депутат.

По данным руководителя юридического департамента "Объединения "Самопомич" Егора Недашковского, согласие Министерства культуры касается строительства подпорной стены, однако данная стена уже построена несколько месяцев назад.

"Застройщик пользуется этим разрешением не только для строительства стены – три месяца назад она уже стояла, а согласие выдано в марте-2017г. Они (застройщики - ИФ) используют дозволение на строительство стены для строительства самого отеля", - объяснил Е.Недашковский.

Как сообщалось раньше, проект отеля на Андреевском спуске, 14-16 предусматривает 8-этажный отель (7 этажей и мансарда) на 182 номера.

Проект отеля включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля — 13,6 тыс. кв. м. Общая высота здания по проекту составляет 30 м.

Заказчиком проекта выступило ЧП "Маркон" (Киев), генподрядчиком — одесское ООО "Кадорр-Украина", входящее в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.

ЧП "Маркон" зарегистрировано в 2001 году. Предприятие принадлежит компании "Кентрон Девеломпент" (Виргинские острова), однако конечный бенефициар отсутствует в госреестре, а руководителем указан экс-заместитель налоговой инспекции Киева Валерий Павлюк.

Уставный капитал компании составляет 34 млн грн.

ООО "Кадорр-Украина" (Одесса) входит в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group одесского бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. В портфеле группы - более 40 жилых комплексов, по четыре торговых и бизнес-центра, а также коттеджные городки в Одессе. Кроме того, компания строит ЖК "Тридцать восьмая жемчужина" на 356 апартаментов на ул.Жилянской в Киеве. Запланированный срок сдачи ЖК - III квартал 2019 года.