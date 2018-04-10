Почти у трети населения в Соединенных Штатах есть паразиты в их пищеварительной системе. Причиной этих паразитов может быть неблагоприятное воздействие на здоровье и многочисленные проблемы со здоровьем, пишет со ссылкой на .

Паразит — это организм, который питается и живет другим организмом.Это обычно черви, которые питают вашим питанием. Более того, они бывают разных форм и размеров. Поэтому они могут вызвать массу различных проблем. Некоторые могут съесть пищу, которую вы съели, и заставить вас чувствовать себя постоянно голодным.

В результате вы можете неконтролируемо похудеть. Но есть некоторые паразиты, которые вызывают раздражительность, зуд и бессонницу. Это те, которые откладывают яйца.

Вот 10 общих признаков, которые могут означать, что в вашем теле есть паразиты:

железодефицитная анемия.

депрессия, лень, усталость.

болезненные суставы и мышцы.

бессонница.

необъяснимая диарея, запоры, газы.

проблемы с пищеварением.

скрежет зубов во время сна.

диарея путешественника.

кожная сыпь, раздражение, экзема, розацеа.

постоянный непреодолимый голод.

7 продуктов, которые удаляют паразитов

Если у вас есть какой-либо из этих признаков, нет необходимости впадать в панику. Существует множество эффективных натуральных средств, которые вы можете использовать, чтобы избавиться от паразитов.

Орегановое масло

Орегановое масло может стать отличным средством для удаления паразитов из организма. Оно содержит большое количество антиоксидантов, которые могут предотвратить повреждение свободных радикалов.

Кроме того, оно содержит мощные противовирусные, противопаразитарные, противогрибковые и антибактериальные свойства.

Таким образом, это масло может помочь избавиться от паразитов из системы. Кроме того, вы можете использовать его как чай, эфирное масло или настойку.

Тимьян

Это мощное средство для удаления паразитов из кишечного тракта. Кроме того, он может стимулировать естественный защитный механизм тела и иммунную систему.

Поэтому не стесняйтесь прибавлять тимьян в свои блюда. Таким образом, вы можете получить все преимущества, которые он может предложить.

Полынь

И листья, и цветок этой травы (Artemisia absinthium) могут помочь успокоить боль в животе и лечить кишечных червей.

Кроме того, он обладает мощными противомикробными соединениями, которые могут помочь очистить организм от паразитов.

Гвоздика

Гвоздика может помочь избавиться от яиц, оставшихся от этих паразитов. Кроме того, эта трава содержит мощные антибактериальные, противовирусные, противомикробные и противогрибковые свойства.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать ее в чаях, хлебобулочных изделиях, соленьях, различных блюдах и сидрах.

Китайский Голдстрид

Эта трава — очень популярная в традиционной китайской медицине. Она имеет берберин, который обеспечивает траву антимикробными свойствами. Таким образом, она может помочь лечить паразитарную, бактериальную и дрожжевую инфекцию.

Поэтому мы предлагаем вам приготовить чай из этой травы и избавиться от раздражающих паразитов.

Чеснок

Эта удивительная пища является самым мощным природным антибиотиком. Кроме того, он содержит сильные противопаразитарные, антибактериальные, противогрибковые и противовирусные свойства.

Итак, если вы хотите получить все преимущества, которые может предложить чеснок, мы настоятельно рекомендуем вам есть его сырым.

Но вы также можете добавить его к приготовленным блюдам и сокам.

Орехи черного ореха

Зеленые скорлупа черного ореха может помочь удалить паразитов из крови и очистить всю систему.

Сок может помочь с паразитами, в то время как скорлупа может лечить грибковые инфекции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира