Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко использует подконтрольное ему ведомство против невинных людей, закрывая при этом глаза на реальные нарушения, заявил прежний президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд Лозинский. Лозинский напомнил, что генпрокурор Украины – прежний политзаключенный, который при этом владеет "огромными имениями" Фото: Лариса Сарган / Facebook По его словам, Луценко нарушает права человека тем, что использует Генпрокуратуру против невинных людей, при этом игнорируя реальные нарушения.Лозинский напомнил, что генпрокурор Украины – прежний политзаключенный, при этом он имеет "огромные имения", которые заработал "на основании нечестности".Экс-глава Конгресса отметил, что внес представления пяти американским сенаторам и просит о санкциях для украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова.По его мнению, санкции должны включать запрет въезда в США, замораживание счетов в США и странах, "которые дружат с США"."Мне оппонировали, что, мол, они бандиты, но они "наши". Что значит" наши"? Если воруют у нашего народа, то они перестают быть нашими. Если простой украинец бедный, то такая Украина ему не нужна. За любую цену нам в Украине нужно искоренить коррупцию, потому иначе Украина сама не выдержит и украинцы не захотят такой Украины", – заявил Лозинский.Лозинский был главой Конгресса с 1998 по 2008 годы. Является членом правления многих украинско-американских и мировых украинских организаций, а также профессиональных ассоциаций США. Проводит активную работу по объединению мирового украинского сообщества за рубежом. Награжден орденом Украины "За заслуги". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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