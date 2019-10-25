|"Чей Крым?" - слуги народа затянули главный куплет порохоботов
|25.10.2019 16:00
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Мокан и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш поспорили из-за вопроса "Чей Крым".
Конфликт возник в прямом эфире телеканала НАШ.Макси-ТВ из-за вопроса Мокана о том, так ли, что "на Донбассе агрессия Российской Федерации и что Крым оккупирован Россией?".
На что Лукаш резко ответила:
Однако нардеп проигнорировал эту реплику и продолжил задавать свой вопрос, чем еще больше возмутил Елену Лукаш.
А после добавила: