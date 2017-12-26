В декабре 2017 года более 90% голосований в Верховной Раде Украины пропустили 40 народных депутатов. Об этом говорится в результатах исследования Комитета избирателей Украины.

Всего за месяц состоялось 11 пленарных заседаний парламента, в среднем их посещали 330 народных избранников из 423. Чаще только в Раде присутствовали депутаты от Народного Фронта и Блока Петра Порошенко, хуже только - от Воли Народа.

В среднем на пленарных заседаниях было зарегистрировано 85% депутатов от Народного Фронта (69 человек), 83% - от БПП (114 парламентариев), 78% - от "Батькивщины" (15 депутатов), 76% - внефракционных (38 человек), 75% - от "Самопомичи" (18 народных депутатов). Также в Раде зарегистрировались 72% от Радикальной партии Олега Ляшко (15 парламентариев), 70% - от "Видродження" (18 человек), 69% - от Оппозиционного блока (29 депутатов), 61% - от Воли Народа (10 парламентариев).

Также часть депутатов зарегистрировались на заседаниях, однако не принимали участие в голосовании. В декабре 40 парламентариев почти не голосовали, пропустив, по меньшей мере, 90 голосований. Из них 13 являются членами Оппозиционного блока, 11 - внефрацкионными, по пять - из "Батькивщины" и БПП, по два - из Воли Народа и Народного Фронта, еще по одному - из РПЛ и "Видродження".

"Среди нардепов, которые почти не голосовали, есть ряд известных фамилий. В частности, Евгений Мураев, Вадим Рабинович, Дмитрий Ярош (не проголосовали ни разу за месяц), Олесь Довгий (11 голосований), Юрий Бойко (19), Дмитрий Добкин (20), Владимир Парасюк (24), Сергей Кивалов (29), Наталья Королевская (30)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре состоялось 426 голосований, в ходе которых приняли 21 законодательный акт.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 21 декабря, Верховная Рада Украины усилила ответственность за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств во время заседания парламента .

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