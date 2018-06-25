Девять учеников двух львовских школ задержали за набег на цыганский табор В причастности к ночной резни подозревают учеников львовских школ №36 и №83 По подозрению в нападении с резней на цыганский лагерь во Львове задержали девять учеников школ №36 и №85. Фото: mvs.gov.ua Пятеро подростков учатся в школе №85, а четверо - в школе №36, - сообщает Zaxid.net со ссылкой на руководителя Нацполиции Львовщины Валерия Среду. Ранее полицейские сообщали, что задержали семерых участников нападения возрасте 16-17 лет и организатора преступления, которым оказался 20-летний Андрей шестом. Впоследствии прокуратура сообщила о задержании 11 участников нападения. Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь цыган , в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения. Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь цыган, а также задержала всех нападавших . Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападающим сообщили о подозрении. Совет Европы осудил набег на лагерь цыган в Львове . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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