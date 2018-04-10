|Илон Маск показал часть "марсианской" ракеты
|10.04.2018 16:22
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Илон Маск показал часть Big Falcon Rocket: ракеты, которая должна отправиться на Марс. Об этом сообщает со ссылкой на Instagram Илона Маска.
Рядом с частью цилиндрического корпуса BFR Spaceship поставили электрокар Tesla Model 3 - так людям проще оценить габариты будущего корабля.
Ракета-носитель диаметром 9 м и высотой около 106 м сможет, по замыслу создателей, выводить на орбиту до 150 тонн грузов. Ожидается, что строительство первого прототипа начнется уже в этом году.
Как сообщал , предприниматель Илон Маск планирует сделать
Интернет быстрее, доступнее и увеличить его покрытие.
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