В Антарктиде ученые зафиксировали рекордное за 200 лет количество осадков в виде снега, сообщает BBC .

По полученным данным, нынешние показатели на 10% выше, чем были 200 лет назад.

Британские ученые из Института изучения Антарктиды пробурили 79 скважин на континенте для изучения толщины мерзлых осадков и при помощи химических анализов определили ежегодное количество осадков.

Глава исследовательской команды доктор Лиза Томас пояснила, что количество осадков увеличивается, когда сильнее нагревается Антарктида, а атмосфера, в свою очередь, становится более влажной.

Напомним, в марте прошлого года в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд - 17,5 градусов тепла по Цельсию.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории Антарктиды в колонии, состоящей из 36 тысяч пингвинов, из-за аномального голода вымерли все , кроме двоих, птенцов.

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