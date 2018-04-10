|Ученые зафиксировали в Антарктиде рекордное за 200 лет количество снега
|10.04.2018 16:25
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В Антарктиде ученые зафиксировали рекордное за 200 лет количество осадков в виде снега, сообщает BBC.
По полученным данным, нынешние показатели на 10% выше, чем были 200 лет назад.
Британские ученые из Института изучения Антарктиды пробурили 79 скважин на континенте для изучения толщины мерзлых осадков и при помощи химических анализов определили ежегодное количество осадков.
Глава исследовательской команды доктор Лиза Томас пояснила, что количество осадков увеличивается, когда сильнее нагревается Антарктида, а атмосфера, в свою очередь, становится более влажной.
Напомним, в марте прошлого года в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд - 17,5 градусов тепла по Цельсию.
Как сообщал svodka.net ранее, на территории Антарктиды в колонии, состоящей из 36 тысяч пингвинов, из-за аномального голода вымерли все, кроме двоих, птенцов.
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