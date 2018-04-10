За освобождением Надежды Савченко из российской тюрьмы кроется темная история.

Об этом заявил губернатор Закарпатской области, прежний глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль во время чата на «Главреде», информирует svodka.net.

Отвечая на вопрос, почему для освобождения других украинцев из российского плена не прилагается столько усилий, как это было в истории с Савченко, он отметил: «Я об этом уже часто говорил, особенно, когда у некоторых политических сил было желание взять Савченко в первую пятерку их списков. Тогда я сказал: «Люди добрые, не делайте этого!»

«Во-первых, очень сомнительно выглядит то, как она попала в плен, к тому же, в тяжелом нетрезвом состоянии. 15 человек погибли из-за ее самовольных действий, когда она призвала идти «громить и убивать всех сепаров», – заявил Москаль.

И добавил: «Во-вторых, разве все это не выглядит странно? Вспомните Pussy Riot, которые в Храме Христа Спасителя пели: «Богородица, Путина прогони!». Кто у них был адвокатом? Тот самый Фейгин. И где они сегодня? Разве они выступили вместе с Навальным или Ксенией Собчак, или с другими оппозиционерами? Нет! Они уже сторонники Путина. Значит, есть группа в ФСБ, работающий под прикрытием адвокатов, которая просто занимается перевербовкой или зомбирует людей».

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Он задается вопросом, почему российскому телевидению в случае с Савченко позволяли снимать все, что оно хотело: «Что бы Савченко ни не выкидывала – все снимали и показывали аудитории. Фейгин и вся его адвокатская ФСБшных группа не вылезали с телеканалов. Неужели этого не было видно?»

Для сравнения он приводит ситуацию с задержанным корреспондента «Укринформа» Романом Сущенко: «Почему так же не показывают все о задержанном корреспондента «Укринформа» Сущенко? Тишина».

По его мнению, Россия сделала из Савченко «засланного казачка». «То есть когда Савченко довели до кондиции, когда она уже была готова подорвать и Верховную Раду, и Кабмин, и Администрацию президента, и половину Киева вместе с ними, ее Россия выпустила. Зачем им было держать Савченко у себя? Вот они и отпустили ее, чтобы она шла, несла деструктив в уже и так деструтивно действующий парламент», – резюмировал Москаль.

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