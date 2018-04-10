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"Нафтогаз" готовит новый иск против "Газпрома"
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10.04.2018 16:26
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Из-за отказа российского "Газпрома" выполнять решение
международного арбитража "Нафтогаз України" вынужден официально
начать процедуру принудительного исполнения решения и готовит новый
иск о возмещении убытков. 28 февраля Стокгольмский арбитраж
удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных
объемах транзита газа Фото: ЕРА Витренко напомнил, что в 2017 году
"Нафтогаз" предоставил свои замечания по обязательствам, которые
согласился взять на себя "Газпром" в рамках отдельного
антимонопольного дела, начатого Европейской Комиссией в 2012 году в
связи с действиями российской компании на газовых рынках
Центральной и Восточной Европы."К сожалению, предложенные условия
вряд ли заставят "Газпром" прекратить злоупотребления на этих
рынках", – добавил Витренко.28 февраля Стокгольмский
арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава правления "Газпрома"
Алексей Миллер отметил, что компания вынуждена
начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в
"двойных стандартах".27 марта в "Газпроме" заявили,
что начали переговоры с "Нафтогазом" о расторжении
контрактов на поставку и транзит газа.29 марта "Газпром" подал
в Апелляционный суд шведского округа Свеа ходатайство об
оспаривании и частичной отмене окончательного решения по
арбитражному разбирательству с компанией "Нафтогаз України" по делу
о транзите газа.23 марта министр юстиции Украины Павел Петренко
заявил, что за невыполнение решения Стокгольмского
арбитража у "Газпрома" могут принудительно
взыскать запасы газа из хранилищ в странах ЕС, а также
недвижимость и ценные бумаги, размещенные в иностранных банках.
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