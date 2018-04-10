Из-за отказа российского "Газпрома" выполнять решение международного арбитража "Нафтогаз України" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения и готовит новый иск о возмещении убытков. 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита газа Фото: ЕРА Витренко напомнил, что в 2017 году "Нафтогаз" предоставил свои замечания по обязательствам, которые согласился взять на себя "Газпром" в рамках отдельного антимонопольного дела, начатого Европейской Комиссией в 2012 году в связи с действиями российской компании на газовых рынках Центральной и Восточной Европы."К сожалению, предложенные условия вряд ли заставят "Газпром" прекратить злоупотребления на этих рынках", – добавил Витренко.28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах".27 марта в "Газпроме" заявили, что начали переговоры с "Нафтогазом" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.29 марта "Газпром" подал в Апелляционный суд шведского округа Свеа ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с компанией "Нафтогаз України" по делу о транзите газа.23 марта министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что за невыполнение решения Стокгольмского арбитража у "Газпрома" могут принудительно взыскать запасы газа из хранилищ в странах ЕС, а также недвижимость и ценные бумаги, размещенные в иностранных банках. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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