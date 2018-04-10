|Букмекеры предсказали, какое место займет украинец в полуфинале Евровидения-2018
|10.04.2018 16:29
|
Представителю от Украины на песенном конкурсе Евровидение Melovin по прогнозам букмекеров удастся выйти в конец конкурса с третьей позиции в полуфинале, передает со ссылкой на Еurovision world.
По прогнозам экспертов, украинец выйдет в конец Евровидения с третьего места, сразу после представителя Швеции и Австралии.
Россия, в свою очередь, также, по прогнозам, выйдет в конец с 9 позиции.
Всего в конец конкурса со вророго полуфинала попадут десять представителей из 18, которые выступят с Украиной 10 мая во втором полуфинале.
Ранее стало известно, что представитель Украины на Евровидении-2018 своим выступлением закроет второй полуфинал конкурса.
Напомним, ранее букмекеры спрогнозировали победу на конкурсе представительницы Израиля, Mеlovin, который в этом году будет представлять Украину оказался на 22 месте.
Как сообщал 63-й музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве (Украина) - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".
Так первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, конец - 12 мая.