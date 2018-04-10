В очередной раз услышала мантру, что «украинцам не везет с политиками». А так хорошие люди, трудолюбивые. Только вот пороблено с властью.

Но, может, с политиками нам не везет по другим причинам?

1. Например, потому что жители N-ного количества сел и городов с удовольствием взяли проднаборы. И пошли проголосовали за тех, кто эти наборы раздавал. Ни разу не подумав, что избранник нарушил закон уже с порога. Этим самым подсолнечным маслом и крупой с кильками. Статья 160 Криминального кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума). Это ж практически явка с повинной.

А потом с ним почему-то не повезло, с депутатом. Оказалось, вор.

О том, что избиратели соучастники, думать вообще святотатство. Люди бедные, голодные, как не стыдно обвинять. А что избранник будет делать в Раде пять лет, не их забота.

«Они там сами разберутся» — любимая цитата бабушек в предвыборный период.

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Паек — это сегодня. И вообще, уймитесь, совести у вас нет. Кандидат помог людям.

2. Еще с властью не везет, потому что при виде нардепа избиратель часто впадает в пограничное состояние. Нехорошее состояние суеты, жалоб и заискивания. Просьб помочь материально или асфальт к дому проложить.

А потом рассказывает, как депутат Х «сделал» дорогу с барского плеча. По своей милости.

Тэтчер с ее «деньгами налогоплательщиков» нам и не снилась. Наверно, потому тут не Англия. Сплошная шляхта 16-го века. С правом быстрой езды по тротуарам.:(

3. Опция «контролировать человека, который вас представляет» выключена.

Вы наняли прораба строить дом. Требуете отчетов. Чтоб не пил и не воровал стройматериал. Не жульничал с зарплатами и объемом работ.

А вот поставить людей принимать миллиардные решения можно запросто. И на 5 лет забыть о них. Ну и ждать, что они будут жилы рвать на общее благо.

За что ж такая нелюбовь к прорабам? Он же столько вреда не причинит, если что. Он не голосует за оборону и бюджет страны. И не назначает тех, кто будет тратить бюджетные деньги.

4. Но зачем все это о контроле, подкупе и чинопочитании. Есть вопрос поважней. Альфа и омега вопросов всем вопросам.

Откуда вообще возьмутся политики, если большинство ждет Николая Чудотворца? С молодой командой херувимов.

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