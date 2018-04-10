Президент США Дональд Трамп отказался от запланированной поездки в Южную Америку в рамках подготовки ответа на химическую атаку в сирийском городе Дума, сообщает СNN.

«Президент Трамп не будет присутствовать на саммите в Лиме (Перу)…как первоначально планировалось», — говорится в заявлении пресс-секретаря Сара Сандерс, информирует svodka.net.

По просьбе Трампа в Южную Америку отправится вице-президент Майк Пенс.

Сандерс уточнила, что президент останется в Вашингтоне для координации действий США в ответ на химическую атаку в Сирии.

7 апреля, в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были «инсценированы».

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