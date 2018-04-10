|Отменил визит в Южную Америку. Трамп готовит ответ на химатаку в Сирии
|10.04.2018 16:33
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Президент США Дональд Трамп отказался от запланированной поездки в Южную Америку в рамках подготовки ответа на химическую атаку в сирийском городе Дума, сообщает СNN.
«Президент Трамп не будет присутствовать на саммите в Лиме (Перу)…как первоначально планировалось», — говорится в заявлении пресс-секретаря Сара Сандерс, информирует svodka.net.
По просьбе Трампа в Южную Америку отправится вице-президент Майк Пенс.
Сандерс уточнила, что президент останется в Вашингтоне для координации действий США в ответ на химическую атаку в Сирии.
7 апреля, в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были «инсценированы».
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