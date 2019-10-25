|Готовим национальное блюдо: бограч по-закарпатски
|25.10.2019 16:06
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Обязательно в бограч добавляют венгерскую паприку, которая придаст блюду пикантный вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Разогрейте чугунок на огне и положите в него мелко нарезанный бекон, растопите бекон и добавьте нарезанный лук.
2. Когда лук станет золотистым, добавьте нарезанную соломкой морковь.
3. Прожарьте немного морковь и добавьте 3 столовых ложки паприки. Паприка должна впитать жир, чтобы бограч имел благовоние и яркий цвет, следовательно интенсивно перемешивайте деревянной ложкой смесь, чтобы лук не сгорел.
4. Мясо нарежьте на порционные куски размером примерно 2 см.
5. Добавьте мясо, толченный чеснок, тмин в казанок, все ингредиенты хорошо перемешайте, добавьте немного воды или костного бульона по мере необходимости.
6. Очищенный и нарезанный кубиками картофель добавьте к мясу, когда оно будет почти готово.
7. Картофель готовьте до прозрачного состояния.
8. Добавьте нарезанный крупными квадратами перец и помидоры или томатную пасту.
9. Все хорошо перемешайте и доведите до готовности.
10. В конце приготовления посолите и добавьте зелень.