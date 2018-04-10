Нацполиция изменит подход к оценке кандидатов на службу.

Об этом заявил глава ведомства Сергей Князев, передает со ссылкой на .

Основной "отсев" кандидатов происходит во время сдачи нормативов. Поэтому, тем кандидатам, которые не уложились в норматив на доли секунд, давать возможность пройти экзамен повторно через несколько месяцев.

За рубежом такая практика существует уже давно, отметил главный полицейский.

Если кандидат мотивирован и имеет желание служить в полиции, но на финальном экзамене не укладывается в норматив на несколько секунд, ему дают возможность "подтянуть" свои навыки. После нескольких месяцев дополнительной подготовки он снова сдает экзамен. В случае успешной сдачи кандидат поступает на службу в ряды полиции.

"Нам необходимо изменить подход и давать шанс кандидату "подтянуть" за несколько месяцев уровень своей подготовки до надлежащего уровня", - отметил Князев.

Сейчас в Академии учатся 185 курсантов из 12 регионов Украины. Среди них - слушатели из Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской и Херсонской областей.

В 2017 году были осуждены 53 полицейских, 20% из которых - руководители, сообщали в ведомстве.

Среди нарушений - взятки, и превышение служебных полномочий, и общеуголовные преступления.

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