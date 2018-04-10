|Фонд гарантирования вкладов погасил еще 900 млн грн кредита НБУ
|10.04.2018 16:36
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Фонд гарантирования погасил очередную часть кредита НБУ в сумме 900 млн грн, передает со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.
“4 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз совершил досрочное погашение части кредита от Национального банка в сумме 900 млн грн. Досрочное погашение стало возможным благодаря успешной реализации активов неплатежеспособных банков, что позволило Фонду накопить достаточную сумму средств”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние 8 месяцев Фонд досрочно погасил часть кредитов НБУ на сумму 5,6 млрд грн, из них 3,6 млрд грн — с начала 2018 года. По состоянию на 5 апреля Фонду нужно погасить еще 63 млрд 342,9 млн грн, в том числе:
Напомним, на прошлой неделе ФГВФЛ планировал продать активы банков, которые ликвидируются, на общую сумму 14 млрд 914,85 млн грн.
Ранее сообщалось, что в конце марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц погасил очередную часть кредита от НБУ в сумме 700 млн грн.