"Нафтогаз" начал процедуру принудительного исполнения решения в Европе

Об этом сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко еврокомиссару по вопросам конкуренции Вестагер, говорится на сайте украинской компании.

Вторник рассказал еврокомиссару о реакции "Газпрома" на окончательное решение Стокгольмского арбитража, которое между прочего обязывает российского монополиста возместить "Нафтогазу" убытки на сумму 2,6 млрд долларов и возобновить поставки газа в Украину на новых условиях.

Поскольку "Газпром" отказывается выполнять решение арбитража, "Нафтогаз" начал процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, обусловленных неисполнением решений арбитража со стороны "Газпрома".

Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.