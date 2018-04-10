|"Нафтогаз" готовит иск к "Газпрому" в связи с невыполнением решения арбитража
|10.04.2018 16:37
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"Нафтогаз" начал процедуру принудительного исполнения решения в ЕвропеНАК "Нафтогаз Украины" готовит новый иск против "Газпрома" в связи с отказом российской компании выполнять решение международного арбитража.
Фото: pravda.press
Об этом сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко еврокомиссару по вопросам конкуренции Вестагер, говорится на сайте украинской компании.
Вторник рассказал еврокомиссару о реакции "Газпрома" на окончательное решение Стокгольмского арбитража, которое между прочего обязывает российского монополиста возместить "Нафтогазу" убытки на сумму 2,6 млрд долларов и возобновить поставки газа в Украину на новых условиях.
Поскольку "Газпром" отказывается выполнять решение арбитража, "Нафтогаз" начал процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, обусловленных неисполнением решений арбитража со стороны "Газпрома".
Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.
28 февраля Нафтогаз заявил, что "Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украина. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018 года.