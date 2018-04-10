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Минрегион вводит обязательные островки безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах
10.04.2018 16:39

Минрегион вводит обязательные островки безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ в ближайшем времени утвердит государственную строительную норму (ГСН) об обязательном обустройстве островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах через улицы, которые имеют 4 и больше полос движения.

Как объяснил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, новая ГСН повысит безопасность пешеходов и велосипедистов во время пересечения проезжей части и минимизирует количество аварий.

"Если обустроить островок безопасности на нерегулируемом переходе невозможно, то должен устанавливаться только регулируемый пешеходный переход", - отметил Л.Парцхаладзе в сообщении на странице в Facebook, добавив, что при возможности, островки безопасности должны обустраиваться и на регулируемых переходах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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