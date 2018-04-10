В Киеве в одной из больниц скончался 22-летний парень, которого доставили туда из Лукьяновского СИЗО.

В Киеве в одной из больниц скончался 22-летний парень, которого доставили туда из Лукьяновского СИЗО, информирует svodka.net.

ЧП произошло 9 апреля, сообщили медики.

Заключенного из СИЗО госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи еще 5 апреля. У мужчины диагностировали множественные ушибы лица, рук и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму.

При этом врачам пациент не сообщил, что с ним произошло.

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Медикам спасти пострадавшего не удалось.

Помощник заместителя министра юстиции Юрий Маслак рассказал журналистам «Обозревателя», что арестант 3 апреля был взят под стражу Оболонским районным судом в связи с уголовным производством по ст. 185 ч.2 Уголовного кодекса Украины (кража). Он также отметил, что мужчина ранее был судимый.

«По прибытии в «Киевский следственный изолятор» 3 апреля, осужденный был помещен в камеру №14, где вел себя неадекватно и проявлял буйство. 5 апреля молодой человек был переведен в камеру №263 (в ней содержатся заключенные или осужденные с психическими расстройствами) с диагнозом: ушибы, синяки, и гематомы лица. На место была вызвана следственно-оперативная группа Шевченковского райуправления полиции», — рассказал Маслак.

Он также отметил, что состояние здоровья заключенного ухудшалось, следовательно он был госпитализирован в БСМП, где и скончался 9 апреля

По словам Юрия Маслака, при осмотре тела умершего видимых признаки насильственной смерти выявлено не было, однако окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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