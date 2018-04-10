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В 2016 году 24 тыс. украинцев получили гражданство государств-членов ЕС
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10.04.2018 16:42
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Из 24 тыс. украинцев, получивших гражданство государств-членов ЕС в
2016 году, 60% стали гражданами Германии, Румынии, Португалии или
Италии, свидетельствуют данные Евростата. только в 2016 году
гражданство стран ЕС получили 995 тыс. человек Фото: EPA 60% от
общего числа украинцев, которые получили гражданство стран-членов
ЕС, стали гражданами Германии, Румынии, Португалии или Италии. В
2015 году гражданство государств Евросоюза получили 19 тыс.
украинцев.В общем за 2016 год гражданство стран ЕС получили 995
тыс. человек, в 2015-м – 841 тыс. человек, в 2014-м – 889
тыс. человек.12% из получивших паспорта – бывшие граждане
другого государства – члена Евросоюза, остальные –
граждане стран, не входящих в состав ЕС, или лица без гражданства.
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