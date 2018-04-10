Конечной целью является генерирование 6,5 миллиардов евро инвестиций в высокотехнологичные компании

Новый фонд ЕС называется VentureEU и будет финансировать стартапы не напрямую, а через инвестиции в европейские венчурные фонды, - сообщает Bloomberg.

Так, VentureEU планирует инвестировать до 410 миллионов евро в шесть ведущих венчурных фондов Европы, специализирующихся на осуществлении инвестиций в технологические компании. Кроме инвестиций этого фонда, ЕС планируют привлекать средства у государств-членов ЕС и Еврокомиссии.

"Конечной целью является генерирование 6,5 миллиардов евро инвестиций в высокотехнологичные компании", - говорится в заявлении Еврокомиссии, передает Bloomberg.

Кроме европейских венчурных фондов, VentureEU будет инвестировать также в британские фонды, даже несмотря на курс страны на выход из ЕС.

Как говорится в сообщении, целью новой стратегии ЕС по финансированию стартапов является преодоление дефицита инвестиций в сфере инновационных технологий по сравнению с объемом венчурного финансирования в США и Азии.