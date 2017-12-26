Британский HMS St Albans был призван 23 декабря выйти в море и «следить за новым российским военным кораблем «Адмирал Горшков»

Вечером рождественского дня, 25 декабря, британский фрегат сопровождал российский военный корабль через Северное море близко британских вод. Об этом сообщил королевский военно-морской флот, информирует news.eizvestia.com.

HMS St Albans, по словам командования, контролирует передвижения «Адмирала Горшкова» в районах, представляющих национальный интерес.

Россия ситуацию не комментировала.

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По словам представителей королевского военно-морского флота, в последнее время активность российских судов, проходящих через британские воды, увеличилась.

Как сообщали новости мира ранее, Великобритания предупреждала о новой угрозе со стороны России для глубоководных интернет-кабелей.

Глава штаба обороны Великобритании главный маршал авиации Стюарт Пич призвал Британию и НАТО уделять в первую очередь внимание защите линий связи. Если подводные кабели будут перерезаны, это «немедленно и потенциально катастрофически» ударит по экономике страны.

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Британский HMS St Albans был призван 23 декабря выйти в море и «следить за новым российским военным кораблем «Адмирал Горшков», пока он проходит близко территориальных вод Великобритании».

Британский фрегат остался в море и на Рождество, наблюдая за российским судном. Возвращение в Портсмут запланировано на 26 декабря.

Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что без колебаний встанет на защиту британских вод и не станет терпеть никакой формы агрессии: «Британия никогда не будет запугана, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов».

Патрульное судно HMS Tyne также было вызвано сопровождать российский разведывательный корабль через Северное море и пролив Ла-Манш.

Одновременно, как сообщается, в воздух поднялся военно-морской вертолет, чтобы проследить за двумя другими российскими кораблями, курсирующими неподалеку.

В январе этого года британский военный корабль и три истребителя Королевских ВВС «Тайфун» сопровождали российский авианосец и несколько других кораблей через Ла-Манш.

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