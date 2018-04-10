Цены на нефть растут

Нефтяной рынок отреагировал на выступление председателя КНР Си Цзиньпина резким ростом, цена Brent превысила $70 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:17 кв увеличилась на $1,41 (2,05%) - до $70,06 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,35 (2,13%) - до $64,77 за баррель.

В понедельник обе марки подорожали более чем на 2%.

Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на Боаосском форуме, Китай намерен продолжать курс на либерализацию экономики. Он также пообещал повысить доступ иностранных компаний к финансовому и производственному сектору страны за счет снижения лимитов на долю компаний, которой могут владеть зарубежные фирмы.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на мирное урегулирование конфликта и отметил, что вне зависимости от торговых споров он останется в дружеских отношениях с Си Цзиньпином.

"Заметен более примирительный тон в заявлениях обеих сторон", - заявил глава отдела нефтяных рынков Международного энергетического агентства (МЭА) Нил Аткинсон.

МЭА обнародует свой ежемесячный отчет в пятницу, и трейдеры будут следить за пересмотром прогнозов глобального спроса на нефть в этом отчете.

Также участники рынка ждут данных о запасах нефти в США, которые будут опубликованы в среду. По оценке аналитиков, отчет Минэнерго может указать на снижение запасов на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей.