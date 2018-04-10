В Мининфраструктуры сообщили, что новый железнодорожный путь будет проходить из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс

Министерство инфраструктуры планирует запустить новый железнодорожный путь из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс. Об этом сообщил заместитель министра Юрий Лавренюк в Facebook, информирует svodka.net.

По его словам, тарифный совет Мининфраструктуры внес изменения в тарифы на перевозку пассажиров и багажа в международном сообщении. Соответствующий приказ был подписан министром и направлен в Минюст на регистрацию.

«УЗ уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн (59 евро)», — написал чиновник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира