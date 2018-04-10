Очередная порция замечательной статистики сегодня пришла по итогам вчерашнего обвала на рынке российских ценных бумаг.

Так, по итогам “черного понедельника” рынок российских акций просел по капитализации с $672 млрд до $600 млрд. То есть, менее чем за сутки капитализация ценных бумаг РФ потеряла более чем $70 млрд.

Разумеется, сегодня падение будет не настолько феноменальным, и ожидаются отскоки, но в целом, подобные потери будут иметь долгосрочные последствия и не забываем, что спровоцировавшие данный коллапс санкции отнюдь не последние.

А потому, поп-корн далеко не откладываем, ведь сразу после Томагавков, которые уже натираются до блеска в 100 км от сирийского побережья, последует следующая порция “стимулирующих” российскую экономику мер.

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