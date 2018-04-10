|Пять ранних признаков аппендицита, которые нельзя игнорировать
|10.04.2018 16:51
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Всем нам знакома такая неприятность, как расстройство желудка, пишет со ссылкой на и .
Боли в животе, понос, рвота, запор — отвратительные, но обычные явления в нашей жизни.
Аппендицит — болезнь не столь частая: в , например, он поражает лишь 5% населения. Но зато воспалённый аппендикс — это очень больно!
А кроме того, это опасно. Без своевременного вмешательства воспалённая слепая кишка может лопнуть, вызвав даже смерть пациента.
Конечно, разрыв аппендикса — это крайний случай, но всё равно лучше не затягивать с вызовом скорой, если у вас аппендицит.
Вот 5 симптомов аппендицита, которые не стоит игнорировать:
Это не преувеличение: при аппендиците живот действительно болит, как никогда в жизни.
Обычно боль расходится от пупка к правой нижней части живота (аппендикс — это отросток длиной около 9 см, расположенный справа внизу на толстой кишке). Боль в этой зоне обычно свидетельствует о воспалении брюшной стенки.
Долгие сильные боли в животе — всегда плохой знак. Аппендицит или нет, но к врачу обратиться надо обязательно.
Доктор Дэн Джингольд, реаниматолог из медцентра в Балтиморе, штат Мэриленд, говорит: «Воспаление аппендикса иногда затрагивает другие участки желудочно-кишечного тракта, что вызывает тошноту и рвоту».
Аппендицит не всегда сопровождается этими симптомами, но боль в животе, сопровождаемая тошнотой и рвотой, — это всегда повод вызвать скорую.
Аппендицит может влиять на нервную систему, вызывая затуманенность мыслей, спутанность сознания и усталость. Основные признаки такой спутанности — неспособность сосредоточиться, провалы в памяти и снижение когнитивных способностей.
Доктор Джингольд объясняет: «Дело не в том, что что-то происходит в мозге, — просто инфекция усиливается и поглощает много ресурсов организма, в том числе кислород, так что мозг испытывает кислородное голодание и не функционирует как следует».
Озноб при высокой температуре — отличительный знак воспаления в какой-то части организма. А если этим симптомам сопутствует резкая боль в животе, то это может быть проявлением аппендицита.
Доктор Седрек Макфадден, хирург из Университета Южной Каролины, говорит: «Организм реагирует на аппендицит выбросом нескольких веществ, которые бьют тревогу и направляют в зону заражения клетки для борьбы с болезнью, что может проявляться в виде как местных болей, так и общих симптомов, таких как жар и озноб».
У некоторых людей аппендикс расположен в непосредственной близости от мочевого пузыря, следовательно воспаление первого может вызвать раздражение и воспаление последнего, что вызывает желание снова и снова бегать в туалет.
При этом вам не только всё время хочется отлить, но ещё и больно это делать. Этому может быть только два объяснения: либо инфекция мочевыводящих путей, либо аппендицит. В любом случае вам надо к врачу.