Большинство паспортов ЕС получили граждане из стран вне блока, или лица без гражданства

В общем в 2016 году около 995 тысяч человек получили гражданство одной из стран ЕС, в 2015 году этот показатель составлял 841 тысячу человек, а в 2014-м - 889 тысяч человек.

Из общего числа лиц, получивших гражданство одной из стран ЕС, 12% были бывшими гражданами другого государства-члена Евросоюза. Большинство паспортов ЕС получили граждане из стран вне блока, или лица без гражданства, - свидетельствуют данные Евростата.

Больше паспортов одной из стран ЕС в 2016 году получили граждане Марокко (101 300 человек, из которых 89% получили гражданство Испании, Италии или Франции), граждане Албании (67500 человек, 97% получили гражданство Италии или Греции), Индии (41 700 человек почти 60% получили британское гражданство), Пакистана (32 900 человек, более половины получили британское гражданство), Турции (32 800 человек, почти половина получила немецкое гражданство), Румынии (29 700 человек, 44% получили итальянское гражданство).

Паспорта стран ЕС получили 24 тысячи украинцев, 60% из них получили гражданство Германии, Румынии, Португалии или Италии. В 2015 году гражданство стран ЕС получили 19 тысяч украинцев.

Марокканцы, албанцы, индусы, пакистанцы, турки, румыны, и украинцы составляют около трети (33%) от общего числа лиц, получивших гражданство государства-члены ЕС 2016 года.

Румыны (29700 человек) и поляки (19800 человек) стали двумя крупнейшими группами граждан страны ЕС, которые стали гражданами другого государства-члена союза.

Напомним, что в течение 2017 года в Израиль эмигрировали чуть более 7 тысяч граждан Украины.