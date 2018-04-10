Хакерская группировка Prosox and Kuroi’sh взломала группу музыкальных каналов Vevo на YouTube. Во время взлома киберпреступники подменили самый знаменитый ролик в истории сервиса — клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонса и Дэдди Янки, собственным видео.

Сообщается, что в течение некоторого времени вместо популярного клипа пользователи наблюдали кадр из испанского сериала «Бумажный дом» (La casa de papel), на котором изображены люди в масках и с оружием в руках. В описании к замененному видеоролику было написано «Освободите Палестину».

Следует отметить, что на сегодняшний день указанный клип на YouTube посмотрели более пяти миллиардов человек, однако в результате хакерской атаки клип пришлось удалить. Руководство YouTube и канала Vevo пока не комментировал ситуацию со взломом страниц сервиса.

По информации СМИ, в учетной записи Twitter, которая, по-видимому, принадлежит одному из хакеров, появилось сообщение: «Это просто для удовольствия, я просто использую скрипт „youtube-change-title-video“ и пишу „взломан“». Также участник хакерской группировки признался в своей любви к видеохостингу YouTube.

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