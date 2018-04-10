Погода, Новости, загрузка...
Хакеры взломали YouTube и подменили клип «Despacito» на свой видеоролик
10.04.2018 16:56
Хакеры взломали YouTube и подменили клип «Despacito» на свой видеоролик Руководство видеохостинга пока не прокомментировало ситуацию.

Хакерская группировка Prosox and Kuroi’sh взломала  группу музыкальных каналов Vevo на YouTube. Во время взлома киберпреступники подменили самый знаменитый ролик в истории сервиса — клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонса и Дэдди Янки, собственным видео.

Сообщается, что в течение некоторого времени вместо популярного клипа пользователи наблюдали кадр из испанского сериала «Бумажный дом» (La casa de papel), на котором изображены люди в масках и с оружием в руках. В описании к замененному видеоролику было написано «Освободите Палестину».

Следует отметить, что на сегодняшний день указанный клип на YouTube посмотрели более пяти миллиардов человек, однако в результате хакерской атаки клип пришлось удалить. Руководство YouTube и канала Vevo пока не комментировал ситуацию со взломом страниц сервиса.

По информации СМИ, в учетной записи Twitter, которая, по-видимому, принадлежит одному из хакеров, появилось сообщение: «Это просто для удовольствия, я просто использую скрипт „youtube-change-title-video“ и пишу „взломан“». Также участник хакерской группировки признался в своей любви к видеохостингу YouTube.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить