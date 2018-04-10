У президента США Дональда Трампа на данный момент нет четкой стратегии по конфликту в Сирии, а существующая ситуация его может вполне устраивать, потому ожидать решительных действий в ответ на применение химического оружия силами президента Сирии Башара Асада не стоит.

Об этом «Апострофу» рассказал российский политический обозреватель, заместитель главного редактора Foreign Affairs Chronicles Дмитрий Галкин, информирует svodka.net.

«Появилась ли у Трампа стратегия, стал ли Трамп рассматривать США как игрока, у которого есть какие-то собственные интересы в этом конфликте? Я плохо себе это представляю. Мне кажется, что нет. И не очень понимаю, почему США в принципе не должна устраивать существующая ситуация, когда нет ни одного явного лидера в конфликте, а Штаты остаются естественным оператором между их союзниками, участвующими в конфликте», — считает эксперт.

По его словам США могут даже пойти на атаку действующей части, как это ранее делал Израиль, но скорее только ограничатся менее радикальными действиями.

«Так что я не понимаю, почему Трамп должен действовать как-то сурово и решительно. Но какая-то показательная акция будет. Вполне вероятно, что они опять обстреляют пустой аэродром: в прошлый раз (7 апреля 2017 года, — «Апостроф») они обстреляли военную базу Шайрат, на которой к этому времени не было ни людей, ни техники. Просто чтобы показать свою храбрость и готовность и, главное, зафиксировать, что нет силы, готовой им противостоять», — резюмировал Галкин.

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