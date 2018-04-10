В центре Харькова на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского во вторник произошла перестрелка, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области Александр Коцар на месте происшествия, передает корреспондент

"10 апреля 2018 года около 16 часов в Киевское управление полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Харькова произошла перепалка между двумя группами, во время которой неизвестные применили спецсредство", - сказал А.Коцар.

Он отметил, что спор возник во время того, как две компании решали спорный вопрос.

"Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что действительно на одной из улиц города Харькова между двумя компаниями, которые решали спорный вопрос ... произошел конфликт. В ходе данного конфликта одна из групп применила спецсредство с резиновой пулей в сторону другой компании", - отметил он.

В результате происшествия в больницу доставили двух человек.

"Сейчас два человека доставлены в 4-ю больницу. Возможных участников данного происшествия количеством семь человек доставили в Киевское отделение полиции. Сейчас открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство - ред.). Устанавливаются факты, из-за чего произошел конфликт и с какого - огнестрельного или травматического стреляли", - отметил А.Коцар.

По информации очевидцев происшествия, одного из пострадавших забрали на "скорой" на носилках.

"Толпа людей ... молодые люди, спортивного телосложения. Человек 20-25 ... Было слышно крики ... Удары были ... Одного забрали на скорой на носилках. А второй человек пошел и сел в скорую помощь", - рассказала свидетель происшествия Нина.

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