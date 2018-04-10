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The Hardkiss покинул гитарист Скоробогатько
10.04.2018 16:59
Гитарист Роман Скоробогатько ушел из основного состава The Hardkiss. Скоробогатько займется студийной работой Фото: Roman Skorobagatko / Facebook "Каждый человек вправе расти и развиваться в том направлении, которое ему близко. Наш друг и коллега Роман Скоробагатько дальше решил заниматься интересным для себя направлением – студийной работой. Роман уходит из основного состава The Hardkiss, но продолжает играть концерты с группой как сессионный музыкант", – написала она.

Привет друзья!:) Каждый человек вправе расти и развиваться в том направлении, которое ему близко. Наш друг и коллега Роман Скоробагатько дальше решил заниматься интересным для себя направлением — студийной работой. Роман уходит из основного состава The HARDKISS, но продолжает играть концерты с группой как сессионный музыкант.

Публикация от Юлия Санина (@the * hardkiss) 9 Апр 2018 в 4:22 PDT
Группа The Hardkiss была основана в 2011 году вокалисткой Юлией Саниной и продюсером Валерием Бебко.Основатели коллектива являются семейной парой.

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