|The Hardkiss покинул гитарист Скоробогатько
|10.04.2018 16:59
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Привет друзья!:) Каждый человек вправе расти и развиваться в том направлении, которое ему близко. Наш друг и коллега Роман Скоробагатько дальше решил заниматься интересным для себя направлением — студийной работой. Роман уходит из основного состава The HARDKISS, но продолжает играть концерты с группой как сессионный музыкант.Публикация от Юлия Санина (@the * hardkiss) 9 Апр 2018 в 4:22 PDT
Группа The Hardkiss была основана в 2011 году вокалисткой Юлией Саниной и продюсером Валерием Бебко.Основатели коллектива являются семейной парой.
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