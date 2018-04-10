НАК «Нафтогаз Украины» готовит новый иск против «Газпрома» в связи с отказом российской компании выполнять решение международного арбитража.

Об этом сообщил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, сообщается на .

Витренко рассказал еврокомиссару о реакции «Газпрома» на окончательное решение Стокгольмского арбитража, которое между прочего обязывает российского монополиста возместить «Нафтогазу» убытки на сумму 2,6 млрд долларов и возобновить поставки газа в Украину на новых условиях.

Поскольку «Газпром» отказывается выполнять решение арбитража, «Нафтогаз» начал процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, вызванных невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома».

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