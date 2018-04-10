Любые изменения политического курса РФ вызывают понятные опасения и вопросы о будущем Украины. Очередное переназначение Владимира Путина показывает — его клан будет у власти пожизненно. И самое главное — планы Путина по уничтожению Украины за все это время не изменятся.

Однако угрозы большой полномасштабной войны в настоящее время нет, и в ближайшей перспективе, в течение ближайшего года, этого не произойдет гарантированно, по моему прогнозу — и вот какие факторы на данный момент об этом говорят, информирует svodka.net.

Почему?

1. Социальный фактор. Путин считает себя мессией, который пытается собрать «русский мир», не понимая, что собирать надо не государства, а общество. А украинское общество от России оторвано навсегда, после тысяч погибших и после полного разложения пророссийских движений в Украине никакая интеграция невозможна, наоборот, процессы разрыва и сокращение контактов только усиливаются. Российское набег в Крым и на Донбасс было опасно не своей военной составляющей — а тем, что угроза российской оккупации создала внутри украинского общества взрывоопасную ситуацию, и нашлись тысячи оболваненных российской пропагандой людей, которые решили поддержать неизбежное казалось бы набег и выступить против своей страны. Сейчас такая угроза отсутствует. Украинское общество видит перед глазами пример Донбасса и Крыма, и отношение к российскому вторжению у большинства однозначное — это будет жестокая война, будет разрушен весь обычный миропорядок, и война в своем доме людям не нужна. Москва уже перестала быть альтернативным центром власти в Украине по сравнению с Киевом. Общество сделало выбор, и его уже не расшатать.

2. Внешняя политика. В 2014-м международная поддержка Украины не была единой и эффективной. Только кровавые жертвы героев Иловайска, которые потрясли весь мир готовностью сражаться, но не сдаваться в плен россиянам, заставили Запад вмешаться в войну в Украине — это произошло только в сентябре 2014-го. Сейчас условия другие — Россия полностью обложена санкциями, российская экономика парализована, и рост экономики остановился. РФ перестала быть площадкой роста, «искандеры» уже не смеются, потому что Запад последовательно разрывает все контакты и связи. В случае войны санкции будут усилены, а поставки вооружения пойдут в куда более значительных размерах.

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3. Обороноспособность. В 2014-м году украинского государства не было, армия и структуры безопасности представляли собой горстки энтузиастов. В головах многих военных не укладывалось как можно воевать против россиян, против братского народа. Сегодня сомнений нет никаких. Россия — это враг, и сопротивление будет несравненно более эффективным. Число людей, которые научились воевать, организация государства для войны — возросли несравнимо, и никаких надежд на развал армии, на массовую сдачу в плен быть не может. Украинцы показали достаточное число примеров, когда они стоят насмерть даже в самых безнадежных условиях. Сегодня ресурсов и возможностей и кадров для войны в Украине гораздо больше. Путин уже не сможет вести войну «ихтманетами» как в 2014-м — потребуется полноценная мобилизация российской армии, вторые и третьи эшелоны, ротации, развертывание огромных армий. А это означает большие потери и вереницы гробов из Украины в РФ — куда большие вереницы чем из Афганистана в свое время. Большие потери для Путина — это и есть поражение, потому что сама идея украинцев, ждущих «освобождения от хунты» провалилась после того, как сотни гробов «ихтамнетов» поехали в РФ в 14-м. В случае большой войны гробы пойдут тысячами в месяц.

4. Слабость российского государства и общества. Сама путинская Россия как преемница СССР страдает всеми системными недостатками. В России отсутствует самостоятельное гражданское общество, все контролируется Кремлем. И идея глобальной мобилизации, больших жертв ради завоевания Украины в РФ совершенно не популярна. Россияне любят Путина за телевизионные победы, а сами становиться пушечным мясом в реальной войне не собираются. У России отсутствуют силы для большой войны.

5. Внутренняя политика. Да, это большая уязвимость. Ситуация в Украине накануне выборов не стабильна, экономика стагнирует, и это провоцирует врага на атаку. Также война является выгодным способом и для самого Путина отвлечь российское общество от вороха внутренних проблем и падающей экономики. Война для Путина способ разрешить проблему Донбасса — заставить Украину и Запад сесть за стол переговоров и принять решение, которое ждет Кремль от Украины — вернуть Донбасс и признать оккупацию Крыма. Путин не хочет осознать, что войну за независимость в Украине вела не «хунта» и не правящая вершина, как в РФ — а народ, и отката назад и уступок агрессору, уничтожения собственного государства изнутри наш народ не допустит.

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Из всех факторов, которые могут привести к большой войне с Россией, Украина имеет преимущества по четырем из пяти. Россия имеет гораздо более слабые позиции и потому большой войны не будет. У Путина нет шансов на победу в такой войне.

Юрий Бутусов, журналист

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